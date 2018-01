L’ARCI di Pisa dice No alla missione in Niger: sit-in davanti alla Prefettura

PISA – Quando nel dicembre scorso, il nostro presidente del Consiglio

annunciava a Parigi la volontà di inviare una missione in Niger, L’ARCI Comitato di Pisa aveva già espresso la propria contrarietà, ricordando a tutti coloro che siedono in Parlamento che, con un voto a favore su questa missione,

l’Italia avrebbe violato il protocollo di libera circolazione nello spazio

CEDEAO (di cui il Niger fa parte con altri Stati dell’Africa Occidentale),

causando altre vittime fra quelle migliaia di uomini, donne e bambini che

cercheranno comunque di raggiungere l’Europa e per i quali il deserto del

Teneré si trasformerà in un recinto senza via d’uscita e nell’ennesimo

cimitero a cielo aperto.

Purtroppo il 17 gennaio il Parlamento ha approvato la missione e cosa

gravissima, lo ha fatto con le Camere sciolte e richiamate al voto per un

provvedimento considerato “straordinario e urgente” (solo per il Governo), che andrà ad alimentare nuove ingiustizie e nuove limitazioni della libertà. Questa cosiddetta ‘missione di pace’ servirà di fatto ad addestrare e a

insegnare a altre Nazioni come usare la forza contro i più deboli.

Altri hanno già espresso la loro contrarietà a questa azione. Noi non

possiamo e non vogliamo farlo solo a parole: per questo lanciamo un

appello alla mobilitazione a tutti i cittadini e le cittadine di Pisa e di tutte le associazioni e forze politiche per esprimere pubblicamente il dissenso

verso questa scelta che rischia di apparire solo come un’operazione

elettorale, ma che, soprattutto, va contro la nostra Costituzione.

Ritroviamoci quindi tutti davanti alla Prefettura di Pisa (Lungarno

Mediceo) mercoledì 24 alle ore 15 per un sit-in.

Fonte: Comitato Arci Pisa