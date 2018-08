L’arrivo di Masi chiude il mercato del Pisa: il punto

PISA – Si chiude con otto acquisti il mercato estivo del Pisa Sc. Moscardelli il primo arrivato, Masi l’ultimo.

di Antonio Tognoli

Il Ds Roberto Gemmi ha composto il non facile puzzle della squadra che dal 16 settembre partirà nella sua avventura nel campionato di serie C 2018-19. Una squadra rinnovata a partire dal portiere Stefano Gori dai giovani di belle speranze Fabrizio Brignani e Fabrizio Buschiazzo. I due attaccanti Davide Moscardelli e Michele Marconi. Tutti da scoprire ma con un futuro roseo due giovani, il rumeno Marin dal Sassuolo e Claudio Maffei proveniente dalla Primavera del Bari. Insomma per il Ds Gemmi un mercato con pochi soldi ma oculato con giocatori giusti al posto giusto.

ACQUISTI: Davide Moscardelli (Arezzo), Stefano Gori (svincolato), Fabrizio Brignani (Bologna), Fabrizio Buschiazzo (Peñarol), Michele Marconi (Alessandria), Claudio Maffei (svincolato), Marius Marin (Sassuolo), Andrea D’Egidio (Ascoli), Alberto Masi (svincolato)

CESSIONI: Lisuzzo (fine contratto), Peralta (Novara), Mannini (risoluzione), Giannone (Catanzaro), Voltolini (Fano), Favale (Lucchese), Lidin (Lund), Balduini (Viareggio), Maltese (Alessandria), Verna (Cosenza), Campani (Sassuolo), Bechini (Sassuolo), Giani (Sassuolo), Ingrosso (Ascoli), Petkovic (risoluzione), Nacci (Paganese), Eusepi (Novara), Negro (risoluzione), Sabotic (risoluzione)