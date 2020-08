MARINA DI PISA – Grande successo dell’ iniziativa nazionale di Fratelli d’Italia “Lascia Una Buona Impronta“, svoltasi sabato 8 agosto a Marina di Pisa.

Molti bagnanti hanno consegnato i rifiuti di plastica e vetro raccolti in spiaggia al gazebo presente in Piazza Baleari, ricevendo in omaggio un paio di ciabatte infradito logate Fratelli d’Italia.

Iniziativa a sostegno dell’ambiente, per incentivare il corretto conferimento dei rifiuti e sensibilizzare al rispetto e alla tutela dello stesso.