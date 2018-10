L’assessore Andrea Buscemi incontra attore e produttore del film “Amour”

PISA – Si è svolto sabato in Municipio, presso il Salottino del Sindaco, l’incontro tra l’assessore alla cultura Andrea Buscemi e il protagonista del film “Amour” Prabhas, accompagnato dai produttori del film, in occasione della pausa delle riprese sul Ponte di Mezzo.

L’incontro è stato l’occasione per celebrare il ritorno del grande cinema nella città della torre pendente, ed in particolare per sottolineare l’importanza della scelta da parte della produzione bollywoodiana della nostra città in chiave di promozione non solo turistica ma anche culturale, volendo mettere al centro della scena del film, proprio i bellissimi lungarni pisani.

Venkata Satyanaraya Prabhas Raju Uppalapati, noto semplicemente come Prabhas nato a Chennai, 23 ottobre 1979 è uno dei più famosi attori di Bollywood ed ha all’attivo più di 15 film dal 2012 ad oggi. È inoltre il primo attore indiano ad avere una statua di cera nel museo delle cere di Madame Tussaud.

L’altra protagonista del film, che non è riuscita a partecipare all’incontro con l’assessore Buscemi dati i tempi stretti della pausa pranzo durante le registrazioni, è Pooja Hegde, una modella e attrice cinematografica, ed ex concorrente del concorso di bellezza Miss Universe India 2010 in cui si classificò al secondo posto. La sua carriera cinematografica conta all’attivo 10 film dal 2012 ad oggi.

La pellicola “Amour” verrà ambientata negli anni Settanta. La sua trama ripercorre la tradizione delle commedie musicali di bollywood, che da noi sarebbero definite come un genere “Musical”. Una travolgente storia d’amore in cui Prabhas, interpreterà il personaggio di Aditya, un chiromante, che si innamora perdutamente di Prerana, una medico di grande bellezza e intelligenza interpretata da Pooja Hegde. Due mondi completamente differenti si incontreranno, la scienza da una parte, dall’altra la tradizione, antipodi di pensiero destinati a toccarsi nella comune visione di poter realizzare il proprio destino.

L’uscita di Amour è prevista per marzo 2020 e la direzione del film è stata affidata al giovane registaRadha Krishna Kumar, alla sua seconda prova dopo il grande successo del suo debutto nel 2015. Prodotto sempre dalla Uv Creations, in Italia per la realizzazione del film, la produzione si è avvalsa della coproduzione della italiana “ODU Movies srl” e della collaborazione di Toscana Film Commission. Il Comune di Pisa ha dato il suo patrocinio insieme al supporto della Polizia Municipale per l’organizzazione degli spazi su Ponte di Mezzo e Lungarni, mentre Alkedo Produzioni ha fornito il proprio supporto, occupandosi della organizzazione logistica nella nostra città.

Nella foto l’assessore Andrea Buscemi con i produttori del film.