L’assessore Rosanna Cardia inaugura il primo Salone dello Studente a Pisa

PISA – Prima edizione pisana del Campus Orienta, il Salone dello Studente, che ogni anno viene organizzato in Toscana da Class Editori in collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa e con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, a cui partecipano gli atenei del territorio.

Mercoledì 6 febbraio l’assessore alle politiche scolastiche Rosanna Cardia ha inaugurato la manifestazione che quest’anno ha scelto Pisa come sede di incontro tra i ragazzi delle scuole superiori di tutta la Toscana, alle prese con la scelta della strada giusta per il proprio futuro, e le istituzioni universitarie toscane e italiane interessate a far conoscere la proprio offerta formativa.

“Sono fiera di ospitare a Pisa questa manifestazione – ha dichiarato l’assessore Rosanna Cardia – che rappresenta un momento e un’opportunità così importante per tantissimi giovani. Saper scegliere la strada giusta per la propria vita è un compito fondamentale, come dimostra la grande partecipazione e attenzione dei ragazzi che vedo qui stamani. Da parte nostra, aiutare gli studenti ad orientarsi significa guidarli nel percorso di valorizzazione delle loro competenze personali, significa farli accedere al mondo dell’offerta formativa e del lavoro, cercando di non lasciare indietro nessuno. Ringrazio gli organizzatori del Salone, le Università e l’Ufficio Scolastico Regionale per aver dato vita a questo momento di incontro così importante e per aver scelto la nostra città”.