L’associazione benefica “Michelhombre” dona 100 mascherine chirurgiche alla Rsa Madonna dell Fiducia di Calambrone

CALAMBRONE – Un grande gesto di solidarietà quello messo in atto dall’associazione benefica “Michelhombres” a favore della Residenza Sanitaria Assistenziale “Madonna delle Fiducia” di Calambrone (Pisa) gestita da cooperativa sociale Elleuno.

Infatti l’associazione ha donato alla RSA 100 mascherine chirurgiche indirizzate agli operatori sanitari della struttura toscana. Un atto di grande attenzione da parte della “Michelhombres”, associazione di Perignano (PI) che dal 2003 organizza molti eventi solidali con l’obiettivo di destinare sempre l’intero ricavato a opere di beneficenza.

L’associazione nasce nel segno dell’amicizia, in ricordo di Riccardo Bellagotti e Michele Polizzano, dai cui soprannomi deriva “Michelhombres”. Le tante attività organizzate vogliono portare alle persone il sorriso che i due amici portavano sul volto.Inutile dire che gli operatori della Residenza “Madonna della Fiducia” hanno ‘accolto’ con gioia e gratitudine quanto donato dall’Associazione, in un momento in cui le mascherine sono davvero preziose per l’incolumità propria e per quella degli ospiti.