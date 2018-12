Last minute Ibiza, ecco cosa sapere!

PISA – Ibiza è l’isola del divertimento per eccellenza! Tra le maggiori isole delle Baleari per dimensione, è probabilmente quella più conosciuta e, soprattutto, quella che nell’immaginario collettivo degli italiani rimane maggiormente impressa per le opportunità di svago e di relax. Ma che cosa dovete assolutamente sapere se volete trovare il massimo del divertimento in questa località?

In primo luogo, Ibiza è molto più vicina di quanto pensiate. In tanti aeroporti italiani è raggiungibile in maniera diretta (o quasi) a un’ora e mezza di volo: dunque, una destinazione piuttosto vicina, che si presta a una bella vacanza last minute, così come ad una vacanza particolarmente pianificata. A proposito di aeroporto, lo scalo dista pochi km dalla città e dista di un solo terminal: semplice e ben collegato, sarà la vostra porta di ingresso nella movida dell’isola.

Per quanto concerne il clima, il contesto è tipicamente mediterraneo, con temperature minime che in inverno raramente scendono sotto i 10 gradi. Le estati sono secche, con temperature tra i 20 e i 25 gradi. Soleggiata e poco piovosa, può essere idealmente fruita anche lontano dall’alta stagione quando, peraltro, i prezzi sono migliori.

A proposito di economicità, se viaggiate in primavera o nel primo autunno, lontano dal picco dell’estate, riuscirete a spendere molto di meno per l’alloggio. Le case ad Ibiza, così come gli hotel e le altre soluzioni ricettive, sono piuttosto numerose e in grado di permettere a chiunque, con qualsiasi budget, di trovare la sistemazione più opportuna. Ancora, sappiate che da Ibiza potete facilmente raggiungere le altre isole poco distanti: per esempio, per arrivare a Formentera saranno sufficienti 40 minuti di traghetto, mentre Maiorca e Minorca sono connesse tutto l’anno, con un buon ventaglio di date e orari.

Detto ciò, è inutile rammentare come l’elemento attrattivo per eccellenza di Ibizia sia la vita notturna che, come potranno suggerirvi i locali e i turisti più abitudinari, si concentra soprattutto in due zone: la capitale dell’isola e a Sant Antoni de Portmany. Il numero di discoteche e club di qualità non mancano certamente, così come i bar sulla spiaggia e le altre strutture che potrete facilmente popolare da soli o con i vostri amici. L’atmosfera che andrete a vivere sarà straordinariamente internazionale, soprattutto durante la stagione turistica, considerato che da tutto il mondo arrivano continuamente dei turisti interessati a fruire delle bellezze e del divertimento che Ibiza può garantire.

Infine, non dimenticate che Ibiza non è solo sinonimo di divertimento nei club e nelle discoteche, ma è anche località famosa per le sue spiagge: potete trovare lidi molto gettonati e organizzati, baie meno conosciute e più isolate, e tutte le vie di mezzo tra questi due estremi, pronti a soddisfare le vostre ambizioni.

Insomma, una destinazione che ha molto da regalare ai turisti che avranno il piacere di potersi recare qui durante la bella stagione o lontano dal suo momento di picco, e che siamo certi che entrerà nella vostra mente e nei vostri cuori, tanto da indurvi a ritornare il prima possibile!