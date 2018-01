Latignano, mamma e due bambini in ospedale

LATIGNANO – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina sta intervenendo al Latignano in via Rotina angolo via Piccina per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Per cause in corso di accertamento una Opel Astra è una Seat alimentata a gas metano, si sono scontrate quest’ultima andando ad urtare un palo dell’illuminazione pubblica.

Gli occupanti della Seat, mamma e due bambini, sono stati condotti in ospedale dal personale del 118.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le autovetture e la parte elettrica del palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto la Polizia Municipale di Cascina.