Lavori in corso per il bosco di Montecchio

CALCINAIA – Proseguono i lavori di riqualificazione del Bosco di Montecchio, oltre due ettari di verde collocati alle porte del capoluogo calcinaiolo che sono stati protagonisti di un intervento ambientale di ragguardevole importanza.

L’operazione, predisposta dal Comune di Calcinaia e realizzata dal Consorzio Forestale delle Cerbaie, consiste infatti in una attenta e selettiva rimozione di arbusti ed erbe infestanti proliferate nel corso del tempo nel sottobosco. L’intento è quello di ripristinare la ricchezza ecologica e ambientale della zona, nonché di rendere le aree interne dedicate allo svago e alle attività ginniche dei visitatori più fruibili e godibili.

I lavori sono effettuati a mano da esperti del settore, con l’ausilio di decespugliatori e motoseghe e sono stati visionati in questi giorni anche Dall’assessore All’ambiente, Cristiano Alderigi accompagnato da alcuni tecnici del Comune. Ad essere stati rimossi sono la gran parte dei polloni di alloro che si sono sviluppati in maniera incontrollata nell’area collinare del bosco, finendo per adombrare il manto erboso e per contribuire a un eccessivo incremento dell’umidità.

Sono stati e verranno rimossi gli abbondanti rovi e le piante di alianti che hanno invaso alcune zone del bosco. Una sorte simile toccherà agli steli di bambù; il successivo sviluppo di questi arbusti sarà contenuto tramite la realizzazione di apposite trincee perimetrali.

Nella zone pianeggiante sarà invece predisposto il taglio della vegetazione erbacea, con la potatura degli esemplari di noce e l’eventuale abbattimento degli alberi in cattive condizioni.

Per consentire il corretto e sicuro svolgimento dell’intervento, il Bosco di Montecchio resterà chiuso ai visitatori fino all’arrivo della prossima primavera.