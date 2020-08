Lavori in corso, rifacimento asfaltature in piazzale dello Sport e via Andrea Pisano

PISA – Sono iniziati lunedì 24 agosto i lavori di asfaltatura nella zona del Palazzetto dello sport.

Il programma prevede il nuovo manto stradale nel Piazzale dello sport e nell’attiguo parcheggio a servizio di Campo scuola, piscina comunale e tennis club. I lavori proseguiranno sulla principale via Andrea Pisano.

Successivamente il programma prevede di proseguire con i ripristini definitivi, sulle tracce eseguite da Open Fiber e Toscana Energia, nelle strade limitrofe di via Atleti Azzurri Pisani, largo Catallo, via Caruso, via Giglioli, via Niccoli.

Nei giorni scorsi erano stati effettuati ripristini stradali nel quartiere “Piagge” con asfaltature in via di Vietta e via Fiore. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane.