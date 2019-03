PISA – In merito alla sentenza del Tar sull’appalto per il completamento del nuovo ospedale di Cisanello, l’Aoup precisa che il pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale non ha annullato la procedura di gara, come erroneamente riportato su alcuni organi di stampa

ma ha estromesso dalla stessa – conclusasi con una graduatoria con quattro classificati – il primo e il secondo raggruppamento temporaneo di imprese, ossia Rti Inso e Rti Pessina.