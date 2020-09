Lavori per l’estensione della rete fognaria nella zona di Cisanello

PISA – Al via il cantiere di Acque S.p.A. per proseguire l’estensione della rete fognaria nella zona di Cisanello, nell’area a ridosso dell’ospedale.

Per permettere gli interventi necessari saranno effettuate alcune modifiche alla viabilità. Dal 14 al 18 settembre sarà chiusa al traffico veicolare e posto il divieto di sosta ambo i lati in via San Biagio, nel tratto tra via Mazzei e via Martin Lutero.

Successivamente, dal 21 settembre al 23 ottobre, sarà chiusa al traffico e vietata la sosta ambo i lati sempre in via San Biagio ma nel tratto che da via delle Torri arriva fino a via Mazzei. In tutte le fasi della lavorazione saranno comunque garantiti gli accessi ai residenti alle proprietà laterali.