Lavori per potenziamento rete elettrica ad Ospedaletto

PISA – Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, comunica che martedì 5 marzo effettuerà lavori di manutenzione e potenziamento su una porzione circoscritta di rete elettrica nel territorio comunale di Pisa, con particolare riferimento all’area industriale di Ospedaletto.

I tecnici dell’azienda elettrica effettueranno ilrestyling della cabina denominata “Ospedaletto 1”, attraverso la sostituzione di alcune apparecchiature, che risultano danneggiate, e l’installazione di nuovi scomparti e componentistica motorizzata per automatizzare il funzionamento dell’impianto garantendo qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie nonché tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio.

Nell’occasione le squadre operative di E-Distribuzione eseguiranno anche attività di controllo e calibrazione dei carichi elettrici per dotare tutta l’area di un assetto equilibrato. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione programmata che E-Distribuzione, grazie a bypass da altre linee e ad un sistema di rialimentazione con circuiti di bassa tensione, circoscriverà a pochissime utenze nel modo seguente: –

Pisa, martedì 5 marzo, dalle ore 7:00 alle 12:00, via Padre Barsanti civ. 2, da 2/p a 4, 1, sn; via Meucci civ. 3, 4, sn.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.