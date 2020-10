Lavori pubblici, ripristinati i manti stradali in via San Jacopo e via Conte Fazio

PISA – Sono stati ripristinati marciapiedi e asfaltature nella strade interessate nei giorni scorsi dai lavori per le tracce e la posa della fibra ottica di Open Fiber.

Via San Jacopo

Gli interventi hanno riguardato marciapiede e asfalto in via San Jacopo dal passaggio a livello fino all’intersezione con via Fratelli Cervi oltre ad alcune traverse secondarie: via Marzabotto, via Guardistallo, via Piavola a Buti e Fosso della Bufalina.

Ultimato nella giornata di mercoledì anche il ripristino dell’intera carreggiata in direzione mare della via Conte Fazio.