“Le Circoliadi” al Circolo Arci di Orzignano

SAN GIULIANO TERME – In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, il Comitato ARCI di Pisa organizza una iniziativa ludico-ricreativa destinata a tutte le famiglie, intitolato “Le Circoliadi“.

L’evento si svolgerà giovedì’ 19 settembre presso il Circolo ARCI di Orzignano, a San Giuliano Terme, in via Di Vittorio 23 alle ore 16.30. Oltre alla merenda e ai tanti giochi previsti per i bambini e ragazzi, i genitori e familiari potranno partecipare ad una degustazione gratuita di olio locale, curata dal Presidente del Circolo e panel tester, Pierluigi Vannucchi.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “GIG: Generazioni in Gioco”, finalizzato a promuovere nei quartieri momenti di socialità condivisa e di conoscenza del nostro territorio, realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Toscana.