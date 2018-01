Le elezioni di Contrada. Appello per votare

Volterra – Durante l’incontro al Circolo Acli San Francesco il sindaco Marco Buselli, l’assessore Massimo Fidi ed il consigliere con delega Diego Bellacchini hanno fatto un appello per votare.

«Facciamo appello affinché si vada a votare per le elezioni di Contrada. In particolare facciamo appello alla popolazione della Contrada di Piazza e Santa Maria, che fra tutte si trova nella situazione di maggior difficoltà, affinché vada a votare per le elezioni di Contrada. Non possiamo permettere che la città perda una Contrada importante e che se ne debba certificare la morte effettiva. Serve quindi uno sforzo in più, per raccogliere nuove energie e rilanciare questa Contrada, come è avvenuto per Porta a Selci che versava in condizioni analoghe».

Alla riunione dei contradaioli di Piazza e Santa Maria hanno preso parte anche il il Consiglio uscente e il Priore maggiore.