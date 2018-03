Le escursioni di Pasqua della Oasi LIPU

PISA – In occasione delle festività pasquali l’Oasi Lipu Massaciuccoli, in collaborazione con il Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli, organizza una serie di escursioni per tutti gli appassionati di natura in alcuni degli ambienti naturali più suggestivi del Parco.

IL PROGRAMMA

SABATO 31 MARZO: Birdwatching sul Lago. Escursione guidata sul lago e nella palude di Massaciuccoli a bordo dei caratteristici barchini da palude, dedicata all’osservazione degli uccelli in migrazione. Partenza ore 09.30, durata 2 ore e mezzo. Prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 1 APRILE: La Macchia Lucchese. Escursione a piedi attraverso il bosco litoraneo della Riserva della Lecciona, fino ad arrivare alle dune costiere ed al mare. Partenza ore 09.30, durata 3 ore. Prenotazione obbligatoria.

LUNEDI’ 2 APRILE: La Foresta Incantata

Escursione a piedi nella suggestiva Tenuta di Migliarino, uno degli ultimi lembi di foresta umida di pianura, con pic nic finale. Partenza ore 09.30, durata 5 ore. Prenotazione obbligatoria. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Nel pomeriggio si svolgeranno visite guidate in battello sul lago e nella palude, con partenze alle ore 15.30 e 17.00.

Durante le giornate proseguiranno le ordinarie attività dell’Oasi di accoglienza dei visitatori, di svolgimento di visite guidate coi barchini da palude e il servizio di noleggio di canoe e barche a remi.

Per informazioni e prenotazioni:

Oasi LIPU Massaciuccoli

tel. 0584 975567

mail: oasi.massaciuccoli@lipu.it