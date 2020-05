Le mascherine: guide all’uso corretto fino allo smaltimento

PISA – Un piccolo vademecum su come indossare, utilizzare e smaltire le mascherine, diventate ormai obbligatorie.

Prima di indossare la mascherina sarebbe opportuno lavare le mani con un gel a base alcolica o con acqua e sapone

Indossare la mascherina coprendo bocca e naso e assicurarsi che sia ben aderente al viso

Evitare di toccare la mascherina mentre si sta utilizzando. Se tocchi la mascherina lava subito le mani.

Altra raccomandazione è quella di cambiare la mascherina non appena diventa umida e di non utilizzarla se pensi che sia stata contaminata

Per togliere la mascherina fallo da dietro (non toccando la parte davanti della mascherina), scartala immediatamente in un recipiente chiuso e lava le mani con gel a base alcolica o acqua e sapone. Si può smaltire la mascherina nei rifiuti indifferenziati.

Se hai una mascherina riutilizzabile dopo l’uso lavarla a 60 gradi con sapone seguendo le indicazioni del produttore della mascherina, se le hai a disposizione.

Si ricorda che utilizzando la mascherina in modo improprio può rendere il suo uso inutile o addirittura pericoloso.