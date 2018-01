Le parole del sindaco Buselli in ricordo di Lelio Lagorio

Volterra – «Un anno fa è venuto a mancare Lelio Lagorio e come Comune di Volterra, previo accordo con la famiglia, abbiamo a cuore di organizzare una semplice commemorazione per ricordarne la figura». Così il sindaco di Volterra Marco Buselli. «Un personaggio importante a livello nazionale, ma anche una figura di altissimo livello nel volterrano – ha aggiunto il primo cittadino – Lagorio è stato tra l’altro anche il primo presidente della Regione Toscana, negli anni ’70. E’ di questi giorni, oltre a quella recentissima di Mauro Staccioli, anche la commemorazione di Mario Canessa, di cui è stata donata un’opera, da lui dipinta, al Comune di Volterra, assieme ad un suo ritratto, che lo vede vestire la divisa della Polizia di Stato. Volterra vanta in tutti i campi, una tradizione di figure importanti, di cui dobbiamo onorare la memoria».