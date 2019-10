Le quote di BetFlag. Pisa-Crotone gara da tripla

PISA – Weekend lungo il prossimo per una serie B che torna in campo dopo la parentesi delle qualificazioni all’Europeo della nazionale di Mancini.

La quattro giorni comincia venerdì alle 21 con Cittadella – Cosenza. Padroni di casa con il vento in poppa dopo gli ultimi tre successi consecutivi che l’hanno rilanciata nelle zone alte della classifica che, insieme al fattore campo, giustifica l’1 a 1,85 proposto dalla lavagna di BetFlag che banca l’X a 3,30 e il 2 a 4,50. Differenti gli esiti al termine della prima frazione di gioco con l’1 a 2,45, l’X a 2,10 e il 2 a 4,90. Bassa la doppia chance 1X a 1,18, con l’12 a 1,31 e l’X2 a 1,90.

Sabato, alle 15, importante test per le ambizioni della Salernitana in quel di Venezia. Gara che promette emozioni non da tripla ma comunque aperta a qualsiasi soluzione finale. Per la bandiera delle scommesse il pubblico amico è fattore importante per il risultato finale e condiziona la quota dell’1 offerto a 2,40, non particolarmente distante dal 2 a 3,10 e con l’X a 3,05. Ed inoltre, moltiplica per 8,50 l’under 0,5, per 1,06 l’over 0,5, per 2,90 l’under 1,5, per 1,35 l’over 1,5, per 1,65 l’under 2,5, per 2,10 l’over 2,5, per 1,25 l’under 3,5, per 3,55 l’over 3,5, per 1,07 l’under 4,5, per 6,50 l’over 4,5, per 1,01 l’under 5,5 e per 9,50 l’over 5,5. A seguire, alle 18, fischio d’inizio per la partita clou dell’ottava giornata tra la prima e la seconda della classe ovvero Benevento – Perugia. Confronto che promette emozioni ma con i sanniti con le carte in regola per fare risultato a leggere il coefficiente dell’1 indicato a 1,70, parecchio lontano dal 2 a 4,95 e con l’X a 3,50. A doppia cifra tanti risultati esatti a cominciare dal 2 – 2 a 16,00, a 13,00 il 3 – 1, a 25,00 il 3 – 2, lo 0 – 2 a 23,00, l’1 – 2 a 14,50, a 55,00 il 4 – 2 e sfondare quota cento con il 4 – 3 e lo 0 – 4 a 125,00.

Tre i confronti in programma domenica. Alle 15 il Chievo Verona ospita l’Ascoli con i padroni di casa che puntano al sorpasso in classifica contro una squadra che è reduce da due passi falsi consecutivi: a 2,00 è raccomandato l’1, a 3,25 l’X, a 3,85 il 2. In contemporanea il calendario mette a confronto Pisa e Crotone, gara da tripla per BetFlag che suggerisce l’1 a 2,75, il 2 a 2,65 e l’X a 3,05. A seguire, in serata alle 21, l’Empoli ospita la Cremonese ed ha l’occasione per cancellare la delusione della sconfitta prima della sosta contro il Pordenone. Per la bandiera delle scommesse toscani con le carte in regola per fare bottino pieno e segna l’1 a 1,90, lontano dal 4,00 per il 2 e con l’X a 3,40.

Lunedì, alle 21, l’ultimo confronto in calendario tra due squadre con un disastroso avvio di stagione quel Frosinone – Livorno che sembra già essere uno scontro diretto per non retrocedere. La formazione di casa sembra largamente favorita ed è accreditata da un 1 a 1,75, che raddoppia a 3,40 per l’X e diventare 5,00 per il 2. Si scommette anche sulla somma goal con quella pari a zero che paga per 8,50, quella pari a 1 per 4,10, quella pari a 2 per 3,20, quella pari a 3 per 4,10, quella pari a 4 per 6,25 e quella superiore a 4 per 6,50.