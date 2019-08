Le radici italiane di Birmingham

PISA – Le West Midlands sono sempre state appassionate della sua cultura, e l’orgoglio della sua Piccola Italia lo evidenzia. Questo è stato il modo di vivere in città dal 18 ° secolo, e mentre Londra era il fulcro degli italiani nel Regno Unito, Birmingham era ancora prominente in termini di numero di italiani.

All’inizio del XIX secolo il numero di emigranti salì rapidamente dall’Italia al Regno Unito a causa di cambiamenti come la carestia, l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e l’occupazione napoleonica. Questo cambiamento alterò il numero di italiani che si trasferirono in Gran Bretagna e la maggior parte rimase nelle città in cui si trasferiscono; tra cui Birmingham.

Durante gli anni 1820 gli animatori e gli operatori di strada italiani erano sinonimo di vita quotidiana nella capitale e Birmingham. Quelli che abbellivano le strade avevano viaggiato nel Regno Unito a piedi dalle parti settentrionali dell’Italia e avevano un enorme talento nella loro arte. Che si tratti di strumenti come barometri. Il numero di italiani che si trasferirono a Birmingham aumentò ulteriormente durante gli anni 1870 a causa delle maggiori rotte ferroviarie da Parma e Napoli. Questi emigranti hanno portato con sé la loro delicatezza da casa, che era il gelato. Tuttavia, mentre Birmingham era la casa di molti italiani a causa dei collegamenti ferroviari completi, Londra rimase la città con la più grande “Piccola Italia” nel Regno Unito.

Non è stato fino alla seconda metà del 19 ° secolo quando il crescente numero di italiani nelle Midlands aveva raggiunto il suo apice e hanno iniziato a sviluppare il loro quartiere italiano intorno alla zona di Fazeley Street a Digbeth. Qui sono stati in grado di ottenere alloggi di qualità scadente, ma era economico. Molti italiani in questa zona si sono guadagnati da vivere vendendo azioni per le strade e diventando animatori di strada attorno ai Bull Rings. I fortunati della zona si sono avventurati nella produzione alimentare e hanno allestito bancarelle di pasticceria e negozi nei mercati intorno al centro città all’inizio del XX secolo.

Il censimento del 1891 mostrò che c’erano 53 persone in Bartholomew Street, New Canal Street e Bordesley Street che erano nate in Italia o avevano eredità italiana. Di questi 53, c’erano 12 venditori di gelati e 19 tritacarne. Altri 19 furono chiamati Verrecchia, mentre altri nomi comuni includevano Campadimico, Demiglio e Cavolure. Inoltre, il censimento ha mostrato che c’era una casa in Bartholomew Street che era occupata da 17 ospiti italiani e tutti loro avevano vent’anni ed erano macinatori di organi. In totale, il censimento del 1861 ha rilevato che 358 italiani vivevano a Birmingham e il 20% di questi erano donne.

Gli italiani che vivevano a Birmingham sono ancora conosciuti come produttori e venditori ambulanti di gelati. Continuarono ad occupare questa parte della città fino alla fine della seconda guerra mondiale. In effetti, alcune delle aziende italiane che vendono gelati esistono ancora oggi in città.

Durante la seconda guerra mondiale, gli uomini italiani che avevano vissuto in città negli ultimi 20 anni furono annunciati nemici e tenuti in campi in tutta la Gran Bretagna. Una combinazione di questo e il danno causato dalla bomba durante la guerra mondiale portarono alla dispersione di gran parte della comunità.