Le scuse di Arcenni (Fratelli d’Italia) dopo la battaglia legale vinta da Donatella Diamanti, ex direttrice artistica Città del Teatro

CASCINA – La gestione artistica della Citta’ del Teatro di Cascina della Dott. Donatella Diamanti ha fatto crescere sensibilmente numero di spettatori e importo dei finanziamenti ministeriali del teatro di Cascina.



Così Matteo Arcenni (Fratelli d’Italia), consigliere della Fondazione Sipario Onlus, nella sua dichiarazione pubblica, al termine la vicenda legale vinta dall’ex direttrice artistica della Città del Teatro di Cascina (Pisa)



Si chiude così, con la dichiarazione pubblica di scuse e di riconoscimento di meriti rilasciata dal Consigliere del teatro di Cascina Matteo Arcenni (Fratelli d’Italia), membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sipario Onlus di Cascina, una vicenda legale iniziata nel novembre 2016 quando Arcenni fece gravi accuse sul social network Facebook, e quindi pubblicamente, all’ex direttrice artistica del teatro, Donatella Diamanti.

Come spiega l’avvocato di Diamanti Cristina Bibolotti, “La vicenda, prende le mosse da un post su FB scritto dall’Arcenni in data 06.11.2016 nel quale egli scriveva, in risposta ad un commentatore: ‘…si informi perché questi spettacoli sono stati scelti dall’attuale CdA. Alla Diamanti vanno invece i ringraziamenti per aver contribuito a creare il buco di 1.480.000,00 e per non venire al lavoro da settembre 2016 pur riscuotendo lo stipendio’ aggiungendo poi: ‘…mancano pochi giorni al 18 di novembre 2016 giorno in cui il nuovo CdA nominerà il nuovo direttore artistico (come già annunciato e previsto dallo statuto) Anche perché è bene ricordare che l’attuale direttrice non si presenta al lavoro da settembre, come buona parte del suo staff (si dice siano tutti malati bah!) ma continuano a prendere mensilmente lo stipendio. Questo è il modo per dimostrare l’amore per il teatro e per fare la guerra contro i barbari (come dice e ha detto anche durante la riunione col personale di luglio 2016) ma non scordandosi mai di avere il portafoglio ben gonfio!!! BRAVA!!!’.

A seguito di tale post la Dott.ssa Diamanti ebbe a sporgere querela per diffamazione che ha originato il procedimento penale n. 396/2017 RGNR innanzi al Tribunale di Pisa (Dott.ssa Giovannelli).

Dopo che il procedimento ha visto escutere diversi testimoni, giunti quasi a conclusione dello stesso, le parti hanno raggiunto un accordo per il quale, a fronte del riconoscimento dell’effettivo valore dell’opera prestata dalla Diamanti e di un risarcimento del danno, la Dott.ssa Diamanti ha rimesso la querela sporta.”

Questa la trascrizione della dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal Matteo Arcenni (in allegato il pdf), membro del CdA della Fondazione Sipario Onlus, con la quale riconosce il buon operato di Donatella Diamanti, quando rivestiva la carica di direttrice artistica del Teatro di Cascina.

“Dopo due anni e mezzo da quando ho assunto la carica di Consigliere della Fondazione Sipario Onlus, è ben possibile tirare le somme di quanto fin qui fatto e di quanto ereditato dalla precedente gestione.

In particolare, a distanza di tempo, con una maggiore consapevolezza delle dinamiche del teatro nonché dello stato dei conti ereditato e del cospicuo debito patrimoniale della fondazione dovuto alle precedenti amministrazioni, è possibile affermare che la gestione artistica della Dott.ssa Donatella Diamanti ha fatto sensibilmente crescere non solo il numero degli spettatori presenti in sala durante la stagione, ma anche l’importo dei finanziamenti ottenuti dal Ministero con ciò garantendo al Teatro la possibilità di avviare un percorso di risanamento dei conti che sta continuando ancora oggi.

Alla luce di ciò è necessario riconoscere alla Dott.ssa Diamanti un ruolo importante nella rinascita della Città del Teatro e la sua estraneità a pretese perdite nel bilancio della Fondazione.”