Le spiagge del parco hanno un suo logo

PISA – Nasce il logo ‘Spiagge del Parco‘, per promuovere un turismo consapevole e sostenibile con iniziative che coinvolgono tutti gli attori interessati, dagli utenti agli operatori economici, dalle associazioni ambientaliste agli enti e alle istituzioni del territorio, in sinergia con le iniziative della Regione Toscana.

L’idea e le prime azioni sono state elaborate durante il tavolo di lavoro convocato dall’Ente Parco: «è un marchio con cui vogliamo caratterizzare l’unicità della nostra costa e promuoverne le caratteristiche ambientali, per attrarre un turismo attento alla natura – spiega il presidente del Parco MMSR Giovanni Maffei Cardellini – Abbiamo avviato il confronto con le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste con lo scopo di dare sostanza a questa idea di qualità ambientale. Doteremo le spiagge e gli stabilimenti balneari di bandiere con il logo delle ‘Spiagge del Parco’ e continueremo con le campagne per la salvaguardia del fratino e con azioni per la pulizia del mare e della costa, come fatto con la recente iniziativa alla Meloria, con l’accordo siglato con i pescatori di Bocca di Serchio, e con la pulizia organizzata domenica dell’associazione ‘Fruitori di Bocca di Serchio’. Abbiamo elaborato un decalogo che spiega i buoni comportamenti da tenere in spiaggia e stiamo lavorando ad un nuovo sito web dell’ente Parco che conterrà una sezione speciale riservata alle spiagge con l’indicazione delle attività che si possono fare: dai percorsi ciclabili alle iniziative culturali, completo di informazioni ambientali – continua Cardellini – e non è finita qui: insieme al Porto di Pisa, il primo porto italiano riconosciuto ‘plastic free’, agli operatori degli stabilimenti balneari, alle assocazioni ambientaliste e ai Comuni stiamo progettando ulteriori azioni di promozione e di tutela ambientale, a partire dalle iniziative per la eliminazione delle plastiche dal litorale, la raccolta e l’avvio ad un corretto smaltimento. Un lavoro che oggi è possibile fare grazie a migliaia di volontari, e che si deve estendere perché solo così potremo davvero sperare di avere le nostre spiagge plastic free».

Il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli conta 30 chilometri di spiagge da Viareggio a Calambrone e un’area marina protetta di 9000 ettari che insieme formano un ambiente in evoluzione naturale, con dune, fasce alberate, le bocche dei due più importanti fiumi toscani, varie specie vegetali e animali rari che ne confermano la qualità naturale. Un ecosistema che deve essere salvaguardato, affrontando i problemi dell’erosione costiera e della plastica, sensibilizzando sull’importanza di vivere la natura rispettandola, per poter permettere ai nostri figli di godere degli stessi paesaggi. Su quest’area si alternano lidi attrezzati per la balneazione, spiagge libere naturali, riserve integrali, fra le ultime del Mediterrano con dune, lame e boschi nell’immediato interno. Le Spiagge del Parco sono: Marina di Levante, Spiagga della Lecciona e Guidicciona, Marina di Torre del Lago, Spiaggia della Bufalina e di Marina di Vecchiano, Spiaggia di Bocca di Serchio, Spiaggia di Fiume Morto vecchio, Spiaggia di Fiume Morto nuovo, il Gombo, Lame di Fuori, Bocca d’Arno, Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone. Massimiliano Angori sindaco di Vecchiano: «Una bella sinergia che abbiamo realizzato nel corso del tempo tra il nostro Comune, l’Ente Parco e realtà come l’Associazione dei Fruitori di Bocca di Serchio per la tutela ambientale del nostro splendido litorale, con azioni positive e concrete di salvaguardia di questa porzione di territorio che è un bene comune. L’obiettivo della nostra Amministrazione Comunale è quello di proseguire su questa strada migliorando sempre più tutta la nostra marina, sia dal punto di vista puramente ambientale con una manutenzione sempre più accurata e sia dal punto di vista della promozione turistica andando ad intervenire su tutta una serie di elementi con lo scopo di incrementare un colpo d’occhio positivo per tutta l’area»

Il decalogo: vivi la spiaggia e rispetta la natura

Teniamo la spiaggia pulita – Non abbandoniamo rifiuti, utilizziamo i cestini oppure buttiamo la nostra spazzatura nel bidone di casa, compresi i mozziconi di sigaretta.

Plastic free – Non portiamo in spiaggia bottigliette usa e getta e stoviglie di plastica, usiamo materiali compostabili e borracce da riutilizzare. Gli stabilimenti balneari si devono attrezzare con distributori dell’acqua e senza plastica

Non calpestiamo le dune – Proteggiamo l’ecosistema utilizzando i sentieri segnati per arrivare alla spiaggia

Stendiamoci vicino al mare – Restiamo entro i 30 metri dalla battigia, evitiamo di stenderci nella delicata zona dunale

Conosciamo la spiaggia e il mare – Scopriamo quanti e quali organismi diversi popolano la nostra costa, magari aiutandoci con libri e guide

Rispettiamo la fauna – Non raccogliamo meduse, stelle marine o altri organismi

Rispettiamo la flora e la natura – Tronchi, alghe, foglie e altri materiali naturali vanno lasciati dove il mare li ha depositati, servono al mantenimento delle dune e quindi contrastano l’erosione Protezioni solari pulite – Stiamo attenti ad utilizzare filtri di origine minerale, gli altri inquinano il mare.

Evitiamo il rischio incendi – Non accendiamo falò sulla spiaggia o nelle vicinanze. Amici cani, stiamo con loro – Portiamoli dove è consentito e teniamo a disposizione guinzaglio e sacchetti igienici.