Le Under 18 dell’hockey pisano conquistano lo scudetto indoor

PISA – È ancora scudetto ed è ancora una volta la sezione hockey del Cus Pisa a conquistare il titolo più ambito della categoria Under 18.

Il torneo delle finali nazionali che si è svolto lo scorso fine settimana nei campi di via Chiarugi a poche centinaia di metri dalla Torre pendente ha premiato la costanza delle atlete gialloblu, che hanno però dovuto faticare non poco per battere le agguerrite e valorose avversarie provenienti da Moncalvo, Reggio Emilia e Bra. La giornata di sabato si è chiusa con la HF Lorenzoni (Bra) in testa alla classifica provvisoria con 3 punti di vantaggio su Pisa e Moncalvese. La domenica mattina le atlete pisane sono riuscite a vincere proprio con la Lorenzoni con i 2 goal di scarto necessari a decretarne il matematico passaggio alla finale tra primo e secondo posto. Finale che è stata guadagnata dalle storiche avversarie del Cus Pisa, le ragazze della Moncalvese, detentrici del titolo conquistato lo scorso anno proprio a Pisa contro il Cus, che hanno inflitto un sonoro 4 a 1 a Città del Tricolore (Reggio Emilia). Alla presenza di un nutrito pubblico pisano, ma anche di una folta rappresentanza moncalvese, la finale ha rispettato in pieno i pronostici, mantenendo i due fronti in parità per lungo tempo. A sbloccare il risultato la Moncalvese con un goal trasformato magistralmente su corner corto. La rimonta poco prima dello scadere grazie al rigore concesso e trasformato dalla pisana Greta Bigongiari. Poi i tempi supplementari di 5 minuti ciascuno, con l’ansia derivante dal golden goal che impedisce lo svolgimento del secondo tempo se realizzato nel primo. Ma niente di fatto del primo overtime. A un minuto dalla fine è il capitano del Cus, Valeria Ciucci, che con uno splendido e rocambolesco tiro a fil di palo realizza il goal del quarto scudetto pisano dal 2005 ad oggi nella categoria under 18 femminile. Appuntamento al prossimo fine settimana, sempre sui campi del Cus Pisa, per assistere alle finali nazionali, dove alla prima squadra femminile toccherà difendere il titolo conquistato l’inverno scorso.

LA ROSA

Chiara Trafeli

Elena Contiero

Valeria Ciucci

Sara Puglisi

Ottavia Menconi

Federica Costanzo

Letizia Foggi

Nina Corradini

Greta Celestino

Greta Bigongiari

Matilde Piccinocchi

Margherita Bellani

Giorgia Cortese

Allenatore: Martina Chirico

Vice allenatore: Davide Fiorentini

Dirigente: Paolo Puglisi