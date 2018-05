Le Vecchie Glorie si ritrovano al Pisa Ovest per ricordare Romeo Anconetani

PISA – Sabato 19 Maggio andrà in scena la seconda edizione del Memorial Romeo Anconetani che anche quest’anno viene organizzato dal Pisa Ovest presso i campi sportivi di Via Livornese a Porta a Mare. Un giorno per ricordare la memoria del “Presidentissimo” Romeo Anconetani che ha fatto la storia del Pisa Calcio degli anni 80/90.

MOSTRE NERAZZURRE. Organizzatore dell’evento Michele Ammannati responsabile marketing del Pisa Ovest e il Direttore tecnico del Pisa Ovest Stefano Garuti ex gloria Neroazzurra degli anni 80. Sara’ presente all’evento anche l’Associazione Sport for Children “Sport e Solidarieta’”, History Soccer Pisa Collectionist e il negozio Tifo Pisa di Fornacette.

LE VECCHIE GLORIE. Hanno aderito all’evento Garuti, Secondini, Vianello, Vigano’, Mariani, Sorbi, Occhipinti, Birigozzi, Casale, Gozzoli, Todesco, Ipsaro, Bertoni, Caneo, Cristallini e Picci. L’organizzazione ha contattato Klaus Bergreen e Henrik Larsen e sta aspettando dai due ex la conferma.

EX MISTER E STAFF TECNICO. Come allenatori sarà presente Luca Giannini, il mister Gigi Simoni e stiamo aspettando conferma da Aldo Agroppi che ha anche l’anno scorso ha aderito all’evento. Come staff medico ha aderito il Dott. Graci e il Dott. Ciuti e il massaggiatore Nigiotti.

OSPITI D’ECCEZIONE. Ospite dell’evento ex calciatore e uomo scouting di giovani talenti Antonio Sabato ex giocatore di Inter e TORINO. Naturalmente sara’ presente la famiglia Anconetani e il Presidente del Pisa Giuseppe Corrado.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA. Il programma della giornata prevede alle ore 12 il ritrovo per incontrare le Vecchie Glorie Neroazzurre alle ore 13,30 il Pranzo con le Vecchie Glorie Neroazzurre. Alle ore 14,30 appuntamento con la Mostra di Maglie dell’epoca. Alle ore 16.30 tutti in campo con la partita di calcio tra le Vecchie Glorie neroazzurre e una rappresentativa di istruttori e genitori della società del Pisa Ovest. Per chi volesse partecipare al pranzo deve prenotare chiamando Tiziana (3382077250).