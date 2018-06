Lectio Magistralis del Prof. Carlo Ventura alle Officine Garibaldi

PISA – Riparte, con un nuovo ciclo di seminari, “Fatti non fummo a viver come bruti – riflessioni ed incontri sulla natura umana”, progetto ideato è promosso dal gruppo formazione del Dipartimento di Salute Mentale di Pisa e sostenuto dalla Società della Salute zona Pisana. Il primo appuntamento è per giovedì 7 giugno, dalle 9 alle 13.30, presso le Officine Garibaldi, in via Gioberti, 39.

Carlo Ventura, Professore Ordinario di biologia molecolare presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna, terrà una lezione magistrale dal titolo “Il ritmo”.

Il professor Carlo Ventura ha condotto importanti ed innovativi studi di biologia molecolare, in particolare sugli effetti della musica sulle cellule.

“L’obiettivo dell’incontro – spiega Paolo Cantoresi, coordinatore del gruppo di formazione del Dipartimento di Salute Mentale -è quello di affrontare il tema del ritmo, dimensione fondamentale della natura umana, per recuperarne la consapevolezza e riportarla al centro della persona e della comunità attraverso lo scambio e il confronto tra tutti coloro vorranno partecipare all’incontro”.

L’evento è gratuito ed accreditato ECM, ma è aperto a tutti. Sarà possibile partecipare previa iscrizione all’indirizzo emaillorella.raneri@uslnordovest.toscana.it