Lega: “Piena solidarietà a Poligrafici Editoriale”

PISA – Il vice capogruppo vicario della Lega alla Camera Fabrizio Cecchetti e il consigliere della Lega in Regione Lombardia Simone Giudici esprime piena solidarietà ai giornalisti di Poligrafici Editoriale.

“Sostegno e solidarietà ai giornalisti di Qn, Resto del Carlino, Nazione, Giorno e Q.net. Il governo non rimanga con le mani in mano. Alla Poligrafici Editoriale oltre un centinaio di cronisti sta rischiando di perdere il posto di lavoro. Presenteremo nelle prossime ore un’interpellanza urgente nelle commissioni parlamentari competenti per chiedere iniziative immediate e concrete affinché il piano di riorganizzazione presentato da poco venga radicalmente rivisto. Parliamo di una realtà editoriale storica, che merita tutta l’attenzione del caso e che non può essere abbandonata al proprio destino. Ne va anche della libertà di informazione e della garanzia del pluralismo. A maggior ragione occorre fare presto e bene“.