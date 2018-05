Legge sulle case popolari. Sonetti (Pd): “Norma di buonsenso, la società cambia”

PISA – Massimiliano Sonetti, segretario provinciale Pd Pisa parla a proposito della legge sulle case popolari.

“Quella sulle case popolari toscane è una legge di buonsenso che riequilibra la risposta a una domanda che, nel corso degli anni, è cambiata proprio come la composizione della nostra società. Sgombrerei il campo dallo scontro politico e dai soliti populismi che imperversano su temi così delicati: c’è, infatti, chi si ferma lì e chi, come noi, conosce a fondo le comunità che amministra e traduce in legge i nuovi bisogni. Pensiamo al bene di tutti i cittadini, italiani di ieri, di oggi e di domani”.

