Leonardo Loria: “Contento per l’esordio e per la vittoria. La dedico alla mia famiglia, la mia fidanzata ed il cane Atena”

PISA – Il portiere Leonardo Loria ha fatto il suo esordio in serie B tra i palo nella vittoria contro l’Entella .Per lui non ci poteva essere soddisfazione migliore.

di Maurizio Ficeli



“Siamo contenti soprattutto per questa bella vittoria, era importante chiudere il campionato così con un successo che ci da morale morale e ci permette di andare più sereni in vacanza e poi sono contento per il mio esordio. Ho saputo che avrei giocato due giorni fa dopo la gara col Brescia. Il mister mi ha detto che avrei giocato titolare, e per me è stata una grande emozione. Inoltre mi sento fortunato ad aver esordito oggi, dopo la bella prestazione in Coppa Italia. Adesso speriamo possa andare bene anche nel futuro. Siamo un bellissimo gruppo di portieri, abbiamo un bel rapporto fra noi ed anche col mister e con il preparatore Pugliesi. Poi con i compagni rapporto fantastico, Simone e Matteo e Stefano mi sono trovato benissimo. C’è molto rammarico per non essere arrivati ai playoff, era uno degli obiettivi stagionali, ma sicuramente ci proveremo l’anno prossimo con tutte le nostre forze . Voglio infine dedicare la mia prima maglia in campionato alla mia fidanzata, alla mia famiglia e al mio cane che si chiama Atena ”