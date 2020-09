Leonardo Loria: “Mi sono innamorato della piazza di Pisa quando venni a giocarci da avversario, sarà una bella esperienza”

PISA – Sentiamo le parole di un volto nuovo del Pisa 20-21, il portiere Leonardo Loria, che è entusiasta della scelta di vestire la maglia del Pisa e giocare all’ombra della Torre Pendente. Le sue dichiarazioni dopo la prima sgambata stagionale dei nerazzurri contro la Primavera dell’Empoli.

di Maurizio Ficeli

“È stata una bella settimana, ho lavorato bene e conosciuto i compagni nuovi, abbiamo fatto tanti allenamenti che sono importanti per iniziare al massimo la stagione” .



“Questa di Pisa sarà sicuramente una bella esperienza perché si passa nel mondo degli adulti dove in un campionato come la serie B che sarà molto duro e c’è molta qualità, e qui ci sono tutte le basi per fare bene ed arrivare in alto. Ho scelto Pisa, perché quando due anni fa con la JuveU23 venni a giocare all’Arena c’era una bella atmosfera e mi sono innamorato da subito dei colori nerazzurri nerazzurro. Ho avuto modo di allenarmi con grandi campioni esperti, e di loro mi ha colpito la costanza del lavoro, sono grandi campioni che mi hanno insegnato a dare il massimo“.

“Ho preso il numero 88, vedremo durante la stagione in base alla scelta dei compagni se sarà quello definitivo“.

Foto Daniele Francesconi