Leonardo Perez su Petrone: “Con lui gli attaccanti segnano sempre”

PISA – Leonardo Perez, ex nerazzurro, ora in forza al Cosenza dell’ex mister nerazzurro Mister Braglia,squadra anch’essa in zona playoff nel girone meridionale ha avuto il nuovo mister nerazzurro Petrone nella sua avventura ad Ascoli Piceno. L’ex attaccante nerazzurro ha parlato martedì sera a “Il Nerazzurro” di Granducato Tv

di Maurizio Ficeli

“Con Mister Petrone sono stato bene, è un allenatore che ha molta “fame”- dice l’attaccante di Mesagne – lui in tutto questo periodo è stato fuori dal poter allenare per sua scelta in attesa della chiamata giusta che direi con il Pisa è adesso arrivata”.

Perez illustra un pò il carattere di questo mister originario di Napoli: “E’ un allenatore che riesce a trascinare la squadra è sono certo che a Pisa farà molto bene. Con lui il Pisa arriverà a disputare i playoff nelle migliori condizioni. Il modulo di gioco che adotta solitamente è un 4-2-3-1 oppure un 3-5-2. Una cosa è certa, conclude Perez, con lui gli attaccanti segnano sempre”.