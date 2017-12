Less alle Officine Garibaldi a Pisa

PISA – Appuntamento con LESS Venerdì 29 dicembre alle ore 18.15 alle Officine Garibaldi di Pisa.

Giorgio PICCIONI, addetto stampa del Comune di Pisa ha intervistato l’autore di LESS, Lionello MASSOBRIO, che peraltro sa anche difendersi da solo, sarà difeso d’Ufficio da Bettina KLEIN.

Breve sinossi. Peter Sandrose, scrittore e conduttore radiofonico di Radio Versilia Vip, è inviato dalla redazione per la quale lavora a una cerimonia in un albergo della costa versiliese e si ritrova suo malgrado a essere testimone di un evento che condizionerà il resto della sua esistenza: una berlina nera si ferma, scendono un omone nero in frac e la sua elegante consorte; a loro si avvicina una venere nera con un pancione da nono mese e una bambina per mano. La donna lascia la bambina e ormai prossima ai due si fa esplodere in una vampata giallo arancio che non lascia scampo. Less, questo il nome della piccola, si rifugia sotto la mantellina da pioggia di Peter, subito eletto a suo Daddy. Prende da qui inizio la vicenda: chi è l’omicida, chi sono le vittime e soprattutto, chi è la bambina?

Con un linguaggio asciutto e ricco di dialoghi l’autore ci guida all’interno di questo giallo dal finale sorprendente e lo fa prevalentemente attraverso il confronto serrato e originalissimo tra un padre e una figlia che provengono da due mondi profondamente diversi e che si sono scelti prima ancora di conoscersi.