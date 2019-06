L’estate comincia con lo spettacolo della Notte Nera di San Miniato

SAN MINIATO – Celebrare il tartufo Nero di San Miniato, tra spettacoli, buon cibo, musica, cultura e tantissimo divertimento. Sabato 8 giugno torna per l’ottava edizione la Notte Nera di San MINIATO, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con il Comune di San Miniato, LA San Miniato Promozione, e la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa.

Partenza con il botto già alle 19: appuntamento ai Loggiati di San Domenico, con il taglio del nastro delle autorità, lo showcooking di Fabrizio Marino del ristorante “Maggese”, l’aperitivo dei Vignaioli di San Miniato & Tartufai e il live Pucci Quartet Jazz.

Per tutti coloro che intendono cenare a San Miniato, salire per tempo è conveniente, grazie allanavetta gratuita nella fascia oraria dalle 18 alle 20. Coloro che arriveranno dopo le 20, il costo delle navetta sarà di 3 euro, che potranno essere scontati nelle forme e nelle modalità stabilite dai ristoranti aderenti all’iniziativa.

Via IV Novembre, piazza del Popolo, piazza Del Seminario,piazza Mazzini saranno i luoghi eletti degli spettacoli e delle live performance. Naso all’insù per l’attesa Danza Aerea in piazza del Popolo, piazza che dalle 22.45 ospiterà il concerto live del gruppo hard folk I Matti delle Giuncaie,realizzato con il sostegno dell’azienda La Patrie. La Danza con il fuoco by Fire Aida in programma in piazza Del Seminario, dove sarà presente una zona adibita a street food & street drink e il mercatino delle Arti & Mestieri.

Cena in strada e zona ristoro anche in via IV Novembre, tra giochi di prestigio, magia per bambini e un concerto di violino, mentre spazio per i più giovani inpiazza Mazzini dalle 23, con ilBirra & Rock Live Music by Tovarish. In via Conti, all’altezza della Macelleria Falaschi, il concerto live dei Sir Randha, non mancheranno poi gli spettacoli itineranti con le scatenate Girlesque Street Band e la Street Dance Flash Mob.

Per l’occasione, il comune di San Miniato garantisce l’apertura straordinaria dalle 21 del Museo della Memoria, del Palazzo Comunale e della Rocca.