L’Estate Vecchianese prende il via con la magia. Il 16 luglio c’è Giobbe Covatta

VECCHIANO – Torna la manifestazione estiva organizzata dal Comune di Vecchiano: e prende il via ufficialmente proprio con l’inizio della stagione, giovedì 21 giugno, con un evento che rientra nelle iniziative dell’Arcobaleno d’Estate messe a punto con la Regione Toscana. Alle 20 presso il Jam Sun di Marina di Vecchiano si svolgerà infatti la “Serata Magica con il Mago Robys-Arcobaleno d’Estate”, a cura dell’Associazione l’Alba.

Il cartellone dell’Estate 2018, inoltre, è ricco di appuntamenti per tutti i gusti “Abbiamo messo a punto un calendario variegato, grazie ad un lavoro che mi piace definire di squadra, a tutti gli effetti”, commenta il Sindaco Massimiliano Angori. “I vari Assessorati, infatti, si sono coordinati per mettere a punto le iniziative in cartellone e, come di consueto, hanno potuto contare sull’importante sinergia sviluppatasi con le associazioni di volontariato del territorio, che sono le principali protagoniste di questa manifestazione che anima le serate estive vecchianesi”, prosegue il primo cittadino.

“Da segnalare, anche per questa edizione, il ritorno per il prossimo 16 luglio del Festival Gaber a Marina di Vecchiano, quando, alle 21.30 si esibirà sul litorale il comico Giobbe Covatta. L’evento è gratuito ed è organizzato con la Fondazione Gaber. Un ringraziamento, dunque, a tutte le associazioni di volontariato del nostro territorio per il consueto impegno e la dedizione con cui collaborano nell’organizzazione del calendario estivo ed un grazie anche agli uffici comunali che concorrono nel coordinare tutti gli eventi in programma”, aggiunge il Sindaco Angori. “Il cartellone, inoltre, è costituito da una miriade di appuntamenti che si svolgeranno sia nelle frazioni che sul litorale. L’intento è quello di offrire una serie di appuntamenti gratuiti a cittadini e turisti per passare in serenità le serate estive, godendo appieno anche delle bellezze del nostro territorio, a cominciare proprio dal nostro splendido litorale, che sarà protagonista già dal 21 giugno con la serata organizzata dal Jam Sun per l’Arcobaleno d’Estate”, spiega l’Assessora al Turismo, Lara Biondi.

Per info sulla serata L’Alba Jam Sun– 050 8041103 – 366 6013382 associazionelalba@gmail.com – www.lalbassociazione.com