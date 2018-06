“Letti di notte!” sulle mura a Pisa

PISA – Giovedi 21 giugno, ormai da sette anni, l’Associazione Letteratura Rinnovabile promuove in tutta Italia “Letti di notte!”, un appuntamento fisso per chi ama leggere e vuole festeggiare insieme l’inizio dell’estate.

Una notte unica che celebra la forza della lettura come momento di incontro, scoperta, aggregazione, divertimento.

Per celebrare l’evento le cooperative Coopculture, Itinera e Promocultura ospiteranno sulle Mura di Pisa l’evento itinerante “Letteratura sopra le Mura” a cura dell’Associazione City Gran Tour, curatrice della collana “Itinerari a giro per Pisa” (Marchetti Editore)

Tra fine del Settecento e inizio del Novecento molti artisti, attratti dal clima mite e dal fascino dei lungarni, si recarono a Pisa.

Dei loro soggiorni hanno lasciato ricordi e testimonianze.

I partecipanti ripercorreranno dall’alto delle Mura le loro tracce con gli occhi di Dante, Leopardi, Twain e altri grandi classici della letteratura

Per i partecipanti più preparati, gadget letterari firmati da Tuono Pettinato!

Appuntamento ore 19.45 presso Torre Piezometrica, Via Buonarroti/Ex Marzotto. Costo per ingresso alle Mura € 3,00. Gratuito per residenti a Pisa

Info e prenotazioni: 050 0987480