L’Fc Ponsacco torna il campo contro il Lamporecchio

PISA – Dopo la sconfitta per mano del Fucecchio (1-3) torna in campo l‘Fc Ponsacco 1920.

I rossoblù di mister Pagliuca saranno di scena domenica 25 agosto, alle 18 al Comunale di Viale della Rimembranza in un’amichevole con il Lamporecchio, compagine militante nel campionato di Promozione. Per Caciagli e compagni è uno degli ultimi test prima dell’inizio del campionato, in programma domenica 1 settembre in casa con il Montevarchi.

L’ingresso sarà ad offerta e nell’occasione sarà possibile sottoscrivere anche l’abbonamento.