“Liberi di volare” – Campi natalizi al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa

PISA – Il Museo di Storia Naturale è lieto di presentare il programma di Campi

Natalizi per bambine e bambini, organizzati per i giorni 2 e 3 gennaio

2020, in collaborazione con Associazione Feronia.

“Liberi di volare… Il fantastico mondo degli uccelli!”.

Attività ludico-creative e percorsi alla scoperta del meraviglioso e

colorato mondo alato.

2 e 3 gennaio 2020

Informazioni:

Orario: ore 8,30 – 16,30

Fascia di età: 5,5 – 12 anni



Numero massimo di partecipanti al giorno: 30

Quota giornaliera: 35 €

Quota mezza giornata (8,30-12,30): 25 €

I pasti e le merende sono a carico delle famiglie.

Riduzioni e sconti.

Riduzione della quota giornaliera di € 3,00 per i residenti nel Comune di Calci.

Sconto del 10% per i soci Coop, per i figli dei dipendenti dell’Università di Pisa e per fratelli. Gli sconti non sono cumulabili.

Per motivi assicurativi i bimbi devono essere soci dell’Associazione (costo tessera 5,00 €).

Informazioni, prenotazioni e contatti:

Associazione Feronia

www.associazioneferonia.it

didattica@feroniaguidetoscana.it

Marcella Parisi 3203833252

www.regione.toscana.it/campinatalizi2019

Adesioni entro il 29 dicembre 2019.

Coordinamento didattico e organizzazione a cura dell’Area educativa del

Museo, responsabile Angela Dini.