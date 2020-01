Libreria Civico 14 presenta il libro di Francesco Soldi

MARINA DI PISA – Sabato 11 gennaio, ore 17, nuovo appuntamento alla Libreria Civico 14 di Marina di Pisa. Sarà presentato il libro di Francesco Soldi, “L’ombra di un uomo”, una novità Masso delle Fate edizioni, dedicata a tutti gli amanti del giallo, della suspense e dei romanzi a sfondo psicologico.

Ambientato nell’immaginaria città californiana di Saint Bridge, racconta le storie di Kelly, giovane avvocato di talento, e Claire, proprietaria di un negozio di fiori; le due ragazze non si conoscono, ma le loro strade sono destinate ad intrecciarsi grazie ad Eagle Nights, generoso benefattore a capo di un’importante azienda che, animato da un incrollabile senso di giustizia, cambierà la vita di entrambe. C’è qualcosa che, però, turba le notti di Saint Bridge. Accadono terribili crimini, eventi diversi ma accomunati da un particolare: i racconti di coloro che, di volta in volta, si trovano sul luogo dell’accaduto, parlano di una figura misteriosa comparsa dal nulla, un uomo vestito di nero con una forza sovrumana e delle inquietanti mani gialle.

Un libro nel quale emerge la parte più oscura e spesso temuta degli esseri umani, quell’ombra che si vuole negare ma che, in diverse forme, è sempre presente, pronta, prima o poi, a prendersi la scena.

Francesco Soldi è nato a Prato il 18 giugno del 1981. Si è laureato in Psicologia Clinica e di Comunità all’Università degli Studi di Firenze. Si è specializzato in Psicoterapia alla Scuola di Specializzazione Erich Fromm di Prato. Lavora come Psicologo, Psicoterapeuta e Psicologo dello Sport. Da sempre appassionato di letteratura, in particolare dei romanzi di Stephen King, ha riversato questo interesse in L’ombra di un uomo, il libro con il quale fa il suo esordio nel mondo dell’editoria.