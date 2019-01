Liceo Carducci occupato. Ma il concorso si svolge regolarmente

PISA – Martedì 22 gennaio intorno alle 7 gli studenti hanno occupato il “Liceo Carducci” di Via San Zeno a Pisa. A rimanere fuori anche il personale docente e ATA.

Dopo un fitto colloquio tra la preside, la Prof. Sandra Capparelli i rappresentanti di istituto e due rappresentanti della Digos di Pisa, si e’ giunti ad un accordo che ha permesso di far entrare all’interno del Liceo il personale amministrativo e quattro custodi.

Nel pomeriggio inoltre e’ stato dato il via libera per far svolgere regolarmente un concorso statale previsto da tempo e non rinviabile.