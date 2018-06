Linea di acquedotto e fognatura a Volterra. Work in progress

Volterra – Nuovi lavori per la realizzazione della linea di acquedotto e della fognatura da Ponteginori a Saline di Volterra. Ad annunciarlo è il sindaco di Volterra Marco Buselli. «Ringrazio ASA, AIT ed il Consigliere di Sorveglianza Marcello Cinci, ma anche la Prefettura di Pisa per aver dato impulso a quelli che poi sono stati gli impegni presi fra le parti» ha dichiarato il primo cittadino. L’intervento prevede inizialmente di predisporre le barre di tubo saldandole insieme, per poi interrarle in unica soluzione. Le operazioni sono iniziate con ritardo di alcune settimane sulla tabella di marcia, ma comunque nei tempi. Il lavoro prevede circa tre mesi di attività. In caso dovesse verificarsi una criticità, l’acquedotto sarà completato in maniera prioritaria, rimandando l’interramento dei tratti di tubazione realizzati in emergenza. Anche il depuratore di Volterra è stato attivato ed è funzionante al 100%, nonostante stiano terminando gli aggiustamenti dei carichi tra le varie vasche di trattamento. Infine il depuratore di Saline di Volterra è stato attivato, è in fase di aggiustamento delle linee e delle vasche per il ricircolo dei processi di depurazione. A breve anch’esso sarà completamente operativo