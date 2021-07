Linea internet, questa sconosciuta. Il quartiere Cep ancora al buio

PISA – “Noi utenti non sappiamo a chi rivolgerci, al di là dei nostri operatori telefonici, che dicono che entro poche ore tutto sarà risolto. Purtroppo però non sarà così“. Sono le parole di un abitante del quartiere popolare del Cep a Pisa dove da due giorni manca la linea internet.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di mercoledì 21 luglio è stato tranciato un cavo della fibra ottica nell’area di Via Sanzio durante alcuni lavori di manutenzione. Non è però tutt’ora ben chiaro il danno effettivo, che è comunque ingente.



Sarebbero stati tranciati tutti i cavi in fibra che servono ben 3.000 utenze. La linea internet è ancora assente e per ripristinarla ovviamente vanno reinstallati tutti.

Purtroppo per gli abitanti del quartiere pisano non sono ancora sicuri i tempi, anche se stime indicative portano alla prossima settimana la chiusura dei lavori e il ripristino della linea internet.



Molte persone nelle ultime ore ci hanno chiesto informazioni sulla situazione, manifestando stupore sull’accaduto e ovviamente disagio visto che molti sono impossibilitati a lavorare in smart working. Non è ancora chiaro se gli operai di Open Fiber nel week end proseguiranno i lavori di ripristino. Gli abitanti si augurano di sì, per riavere il prima possibile la linea internet. Una cosa però è certa, nel quartiere CEP la linea internet al momento è assente.

Linea internet, questa sconosciuta…