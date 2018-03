L’inglese in valigia è alle Officine Garibaldi. Ecco la Lezione Zero

PISA – Parte oggi, martedì 6 marzo dalle ore 10 alle ore 11.30 la LEZIONE ZERO del percorso “Inglese in valigia“.

Si tratta di un ciclo di 10 incontri, con appuntamento settimanale, organizzato da Associazione I Cavalieri e Officine Garibaldi, per persone di tutte le età che abbiano in comune un desiderio: viaggiare, senza confini imposti dalla lingua.

Ci sono ancora posti disponibili per questa prima edizione che si terrà di mattina, le iscrizioni sono aperte sia via e-mail a formazione@officinegaribaldi.it che allo 050.8068970.

Per chi volesse partecipare ma non può farlo di mattina, può contattare comunque le Officine ed esprimere una preferenza per essere avvisato appena sarà raggiunto un gruppo per un’edizione nel tardo pomeriggio/sera.

“Se sei indeciso o hai delle domande, la lezione zero è quello che fa per te: è una lezione gratuita, per toccare con mano quello che sarà REALMENTE il percorso, e alla fine potrai decidere se iscriverti oppure no.;) Ti aspettiamo!“