Lipu Massaciuccoli. Le escursioni del mese di marzo

PISA – L’arrivo della stagione primaverile segna uno dei momenti più belli dell’anno per godere di soleggiate passeggiate in natura e per scoprire affascinanti fenomeni naturali, come le migrazioni. L’area umida di Massaciuccoli rappresenta una meta ideale per gli appassionati essendo caratterizzata da paesaggi diversi da poter percorrere e apprezzare, dalle paludi, alla campagna coltivata fino ai freschi boschi collinari.

Così nel mese di marzo ha inizio la nuova serie di eventi dedicati alle escursioni in natura e al birdwatching, organizzati dall’Oasi Lipu Massaciuccoli in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli.

SABATO 9 MARZO: “DAL PADULE ALLA COLLINA”. Escursione a piedi attraverso la Riserva per ammirare il paesaggio palustre e scoprire gli antichi mestieri del lago fino a raggiungere i boschi e gli oliveti collinari di Massaciuccoli. L’escursione termina con la degustazione di ottimi vini di una cantina biologica locale. Partenza ore 14.30, prenotazione obbligatoria

DOMENICA 10 E 24 MARZO: “SPECIALE BIRDWATCHING”. Escursioni nel lago e nella palude a bordo dei tipici barchini, dedicate all’osservazione degli uccelli acquatici che in questo periodo attraversano Massaciuccoli per raggiungere i quartieri di nidificazione del nord Europa. Partenza ore 09.30, prenotazione obbligatoria.

SABATO 30 MARZO: “ ALLA RICERCA DELLA PALUDE PERDUTA”. Una passeggiata attraverso la pianura coltivata di Massaciuccoli, alla scoperta dei delicati equilibri tra paesaggio palustre e bonifica dei terreni. Si raggiungerà infine un’antica cascina per assistere ad un’emozionante dimostrazione di equitazione naturale.

Ritrovo ore 14.30, prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e per prenotazioni:

Oasi LIPU Massaciuccoli – Riserva Naturale del Chiarone (LU)

Tel. 0584 975567 Mail: oasi.massaciuccoli@lipu.it