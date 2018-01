L’ITC Cattaneo di San Miniato nel progetto Erasmus Plus K2

SAN MINIATO – L’Istituto Tecnico “Carlo Cattaneo” ha ottenuto quest’anno un finanziamento per partecipare a un progetto biennale (2017-2019) Erasmus Plus K2 con gli istituti superiori di quattro nazioni europee : Germania, Finlandia, Spagna e Polonia.

L’obiettivo principale del progetto, dal titolo Young Tourism: Listen and Discover, e’ quello di sviluppare le competenze linguistiche, le “soft skills” come capacità di collaborare, autonomia e senso di responsabilità e le competenze digitali utilizzando le nuove tecnologie nella comunicazione di contenuti culturali e didattici, approfondire la conoscenza del mondo del turismo, promuovere la mobilità, far acquisire la capacità di lavorare in gruppi internazionali e sviluppare la comunicazione interculturale e la creatività.

Gli studenti lavoreranno insieme alle docenti responsabili, Mila Nuti e Maria Beatrice Bianucci, e analizzeranno la regione e il territorio in cui vivono dal punto di vista geografico, artistico, culturale, economico e turistico creando opuscoli, presentazioni “PowerPoint”, video e poster e audioguide.

I materiali prodotti in lingua inglese verranno confrontati e condivisi con gli studenti delle nazioni partner e pubblicati su “Twinspace”-eTwinning, sul sito delle scuole appartenenti al partenariato, su siti web e blog. Tali prodotti verranno disseminati a scuola e proposti anche agli enti locali e a operatori del settore per la promozione turistica.

In questi due anni saranno promosse esperienze di mobilità e accoglienza in ciascuno dei paesi coinvolti. Le mobilità si svolgeranno in Germania, Finlandia, Spagna ,Polonia e Italia, a San Miniato, nel maggio 2018, momento importante che vedrà gli studenti delle classi del corso turistico svolgere il ruolo di tour operator e guide turistiche per accogliere le delegazioni dei paesi partner.

Il primo incontro dei docenti del nostro istituto, Mila Nuti e Susanna Puccini,con i docenti delle scuole partner e la Coordinatrice del progetto si e’ svolto a Fritzar in Germania a novembre 2017. Durante l’incontro i docenti si sono confrontati sui contenuti del progetto e hanno definito il piano di lavoro da sviluppare durante i due anni.