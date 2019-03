Litorale. Lavori al via per la fognatura

PISA – A partire da lunedì 11 fino al 22 marzo il Viale del Tirreno, all’altezza del Bagno Mary, poco dopo la rotatoria con la via Pisorno, verrà chiuso per permettere ad Acque di realizzare un nuovo tratto di fognatura nera, che attraversa tutto il viale, a sostituzione del vecchio tratto di condotta.

L’intervento è necessario per ripristinare il corretto funzionamento della fognatura che in quel punto non funziona. Per realizzare il nuovo nodo idrico e fognario, Acque deve eseguire uno scavo profondo, che rende necessaria la chiusura al traffico del viale, con conseguente deviazione del traffico nella viabilità interna a Tirrenia.

Queste nel dettaglio le modifiche al traffico dalle ore 8 del giorno 11 Marzo al termine dei lavori, comunque non oltre le ore 18 del 22 Marzo:

VIALE DEL TIRRENO, all’altezza del tratto compreso tra Bagno Mary e Bagno Venere (civico 109), chiuso al traffico veicolare e divieto di transito pedonale sul marciapiede nell’area di intervento;

VIA DELLE VIOLE, divieto di sosta con rimozione coatta su tutto il tratto e restringimento di carreggiata in corrispondenza dei primi 3 stalli di sosta a partire da Viale del Tirreno;

VIA DEGLI ALBERI, istituzione del senso unico di marcia, da Est a Ovest, nel tratto da Via delle Abetelle a Via dei Pioppi e divieto di sosta con rimozione coatta da Via dei Salici al civico 12.

Sarà quindi segnalato l’obbligo a dritto e destra su Via dei Pioppi in corrispondenza dell’intersezione con Via degli Alberi con direzione Nord-Sud; obbligo a destra su Viale del Tirreno verso Via Pisorno per chi proviene da Sud; obbligo a sinistra su Via Pisorno verso Viale Tirreno direzione Livorno; obbligo a sinistra su Viale del Tirreno verso Via delle Viole, eccetto residenti fino alla chiusura strada.

Percorso alternativo consigliato da Marina di Pisa a Tirrenia: Via Bigattiera, Via dei Pioppi. Percorso obbligatorio per il Ctt-Nord: Viale del Tirreno, Via delle Viole, Via dei Pioppi, Via Pisorno, Viale del Tirreno per la direzione da Nord a Sud e Via Pisorno, Via delle Abetelle, Via degli Alberi, Viale del Tirreno per la direzione da Sud a Nord.

Acque comunica che, al fine di realizzare il nuovo nodo idrico sulla rete di distribuzione a Tirrenia, lunedì 11 marzo, dalle ore 8 alle 17.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle seguenti vie di Tirrenia: dei Gladioli, dei Castagni (nel tratto compreso tra le vie Pisorno e delle Eriche) e via Pisorno (nel tratto compreso tra le vie delle Abetelle e dei Castagni). Contestualmente si potranno verificare cali di pressione nelle strade limitrofe. Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Acque, scusandosi per i possibili disagi, informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.