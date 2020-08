Litorale, modifiche alla viabilità in vista della doppia inaugurazione di sabato 8 agosto

PISA – La Polizia Municipale di Pisa ha disposto una serie di modifiche alla viabilità del litorale in occasione della doppia inaugurazione prevista per sabato 8 agosto della Ciclopista del Trammino e del nuovo allestimento di Piazza delle Baleari.

In particolare dalle ore 8 alle ore 13 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in via Deodato Orlandi su tutta l’area antistante il cimitero di San Pietro a Grado (ad eccezione dei visitatori del cimitero a cui sarà lasciata la porzione sud del parcheggio). La stessa via Orlandi sarà chiusa al traffico dalle 9 alle 10.30 circa, quando la ciclopista del Trammino sarà inaugurata ufficialmente. I bus potranno continuare a circolare a bassa velocità.

Sempre nella mattinata di sabato 8 agosto saranno chiuse al traffico veicolare dalle ore 10 alle ore 12 via Cagliaritana e via della Repubblica Pisana. Gli orari di chiusura e apertura delle strade potrebbero subire lievi modifiche.

Ricordiamo che il programma della giornata prevede alle ore 09.00 il ritrovo nell’area parcheggio (presso il cimitero) di via D. Orlandi a San Piero a Grado e alle 09.30 la cerimonia del taglio del nastro. A seguire i partecipanti potranno trasferirsi, partecipando ad una pedalata lungo la nuova Ciclopista, in Piazza delle Baleari per la inaugurazione del nuovo allestimento della piazza principale di Marina di Pisa (prevista attorno alle 11.30).