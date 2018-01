Litorale Pisano: in arrivo i primi soldi per le aziende alluvionate

PISA – Sono oltre trenta le aziende del Litorale Pisano danneggiate dall’alluvione dello scorso settembre, già ammesse al contributo dell’Ente Bilaterale del Turismo Toscano EBTT.

In quell’occasione non pochi stabilimenti balneari e pubblici esercizi del litorale subirono danneggiamenti rilevanti a strutture e beni di diversa entità. Tempestivo l’intervento dell’EBTT che nelle ore successive ha stanziato un contributo a fondo perduto per tutte le aziende che ne avessero fatto richiesta, fino ad un importo massimo erogabile di 5.000 euro.

E’ soddisfatto di questo primo bilancio e con i soldi in arrivo alle imprese, il presidente dell’EBTT Federico Pieragnoli: “Massima disponibilità alle aziende, burocrazia ridotta al minimo necessario, prontezza nei riflessi, con queste caratteristiche abbiamo deciso di intervenire con la massima urgenza, perchè gli imprenditori, già colpiti dalla calamità, hanno la necessità di ripartire il prima possibile e tornare a lavorare nella massima efficienza. Noi ci siamo e continueremo ad essere a loro fianco. Al di la di questi interventi a carattere straordinario, ricordo che l’Ente Bilaterale del Turismo Toscano eroga moltissimi servizi, tutti gratuitamente, alle oltre 15 mila aziende del settore turismo e ai 45.000 lavoratori iscritti, dai corsi di formazione all’attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro, dal sostegno al reddito fino ai servizi di orientamento e molti altri ancora”.