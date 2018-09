Live Pisa – Arezzo 0-0

PISA – Secondo match casalingo consecutivo per il Pisa che affronta all’Arena l’Arezzo nel primo derby stagionale nell’anticipo della terza giornata del campionato di Serie C.

di Antonio Tognoli

PRE MATCH. Rispetto alla sfida inaugurale contro il Cuneo mister D’Angelo opera alcuni cambi tra i quali quello in attacco che vede Masucci come spalla di Moscardelli. In difesa davanti a Gori invece ci sono Masi, Buschiazzo e l’ultimo arrivato Liotti. A centrocampo Zammarini e Lisi sono gli esterni mentre il centrocampo è completato da Gucher Izzillo e Di Quinzio. Il tecnico D’Angelo recupera anche Maffei e Brignani ma entrambi partono dalla panchina. L’Arezzo si schiera con il 4-3-1-2. Davanti a Pelagotti ex di turno ci sono Luciani, Pelagatti, Pinto e Sala. Tre. Centrocampo con Buglio e Foglia a fungere da esterni con Basit in mezzo. Serrotti gioca alle spalle di Brunori e Cutolo.

PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra Arezzo in maglia bianca e pantaloncini amaranto. Nei primi minuti meglio il Pisa trascinato da Moscardelli che si conquista una punizione e poi dai 30 metri con il sinistro spara alto. Il Mosca fa impazzire i suoi ex compagni costretti sovente al fallo. Moscardelli ci riprova poco più tardi con il destro dopo un dribbling ma Pelagotti gli dice di no e devia in angolo. Intorno alla mezz’ora la Curva Nord abbandona lo stadio in segno di protesta perché la gara è iniziata nonostante l’incendio sul Monte Serra. Intanto in campo non ci si ferma un attimo. Moscardelli continua a far venire il panico alla retroguardia aretina. Ci prova dalla distanza Izzillo ma il suo destro è da dimenticare e termina alto sopra la traversa. L’Arezzo si fa vedere con una discesa di Foglia fermata in extremis da Masi e intorno alla mezz’ora su un traversone di Luciani da destra Serrotti colpisce di testa con la palla che termina non di molto a lato.

PISA – AREZZO

PISA (3-5-2): Gori, Buschiazzo, Masi, Liotti, Zammarini, Gucher, Izzillo Di Quinzio, Lisi, Moscardelli, Masucci. All. Luca D’Angelo

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti, Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala, Buglio, Basit, Foglia, Serrotti, Brunori, Cutolo. All. Alessandro Dal Canto

ARBITRO: Luca Zufferli della sezione di Udine (Ass. Sartori e Fraggetta)

NOTE: terreno in perfette condizioni. Angoli 4-0.