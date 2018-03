Live. Pisa – Carrarese 0-1

PISA – Sono in campo per la 32esima giornata del girone A del campionato di serie C all’Arena Pisa e Carrarese.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Rispetto alla sfida vinta a Pistoia mister Pazienza deve rinunciare all’infortunato Masucci e allo squalificato Sabotic. In difesa dunque al posto di Sabotic c’è Cagnano al fianco di Lisuzzo.con Mannini e Filippini sugli esterni. Centrocampo formato da Gucher in cabina di regia De Vitis e Maltese. In attacco spazio ad Eusepi centroattacco supportato da Lisi e Negro. Tante novità rispetto alla sconfitta di Alessandria per la Carrarese. Dopo due panchine consecutive si rivede Possenti. E anche Rosaia e Tentoni si rivedono dal primo minuto dopo molto tempo. Le due squadre entrano in campo tra lo sventolio di bandiere dei tifosi e quelle dei Mattaccini per festeggiare l’imminente arrivo del Capodanno Pisano. Si gioca in uno stadio pieno, un clima sereno per l’amicizia tra le due tifoserie e un settore ospiti pieno dall’arrivo da Carrara di circa 600 tifosi.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra Carrarese in completo giallo. Dopo pochi attimi del match De Vitis in estirata mette alto sopra la traversa un cross di Maltese da calcio piazzato. Gli animi si scaldano già al 3′ quando Baldini Protesta con l’arbitro che lo invita a rimanere nell’area tecnica. Gara molto spezzettata e combattuta nei primo dieci minuti di gara. Ancora un azione di attacco per il Pisa. Maltese accompagna Negro che mette giù e serve la sovrapposizione di Cagnano che crossa teso e forte verso l’area piccola ma nessuno arriva in tempo per la deviazione vincente. Poche le occasioni da gol. La Carrarese si fa molto pericolosa al 25′ quando un cross da destra di Vittorini trova il colpo di testa di Coralli con Voltolini che si supera deviando la sfera in angolo. Carrarese che si fa apprezzare più dei nerazzurri in questo frangente in cui Coralli va ancora alla girata aerea questa volta ben distante dal palo alla destra di Voltolini. Primo giallo del match alla mezz’ora per Agyei a riceverlo per un’entrata su De Vitis non proprio ortodossa. Al 34′ però arriva il vantaggio della Carrarese: cross teso da destra al centro dell’area piccola l’ultima deviazione è di Lisuzzo che mette alle spalle del proprio portiere: azzurri in vantaggio. Dopo la rete del vantaggio la Carrarese tiene in pugno il match il Pisa non si rende pericoloso. Il primo tempo si chiude senza recupero con gli azzurri in vantaggio e i fischi dell’Arena.

PISA – CARRARESE 0-1

PISA (4-3-3): Voltolini, Mannini, Lisuzzo, Cagnano, Filippini, Maltese, Gucher, De Vitis, Lisi, Eusepi, Negro. A disp. Reinholds, Petkovic, Birindelli, Ferrante, Di Quinzio, Maza, Giannone, Setola, Izzillo, Ingrosso. All. Michele Pazienza.

CARRARESE (4-3-1-2): Borra, Vittorini, Tentoni, Benedici, Possenti, Agyei, Rosaia, Foresta, Tortori, Cais, Coralli. A disp. Lagomarsini, Andrei, Tavano, Biasci, Benedetti, Baraye, Bentivegna, Cardoselli, Vassallo, Marchionni. All. Silvio Baldini

ARBITRO: Davide Miele della sezione di Torino (Ass. Magri-Dicosta)

RETI: 34′ Aut. Lisuzzo

NOTE: serata tiepida terreno in perfette condizioni. Ammoniti Agyei. Angoli 1-3