Live. Pisa – Cuneo 0-0

PISA – Sono in campo per la prima giornata del campionato di Serie C girone A Pisa Sporting Club e Cuneo all’Arena Romeo Anconetani.

PISA – CUNEO 0-0

PISA (3-5-2): 1 Gori, 13 Meroni (46′ 6 Masi) , 30 De Vitis, 4 Bischiazzo, 2 Birindelli, 5 Zammarini, 27 Gucher, 10 Di Quinzio, 23 Lisi, 9 Moscardelli, 31 Marconi. A disp. 22 Cardelli, 12 D’Egidio, 7 Cernigoi, 8 Izzillo, 11 Cuppone, 14 Marin, 19 Liotti, 26 Masucci. All. Luca D’Angelo

CUNEO (4-4-2): 22 Marcone; 21 Castellana, 13 Santacroce, 4 Cristini, 23 Celia; 18 Mattioli, 14 Suljic, 8 Bobb, 10 Caso (46′ 27 Kanis); 15 Jallow, 28 Borello. A disp. 1 Gozzi, 2 Tafa, 3 Bertoldi, 5 Said, 6 Romanò, 7 Arras, 11 Testa, 16 Alvaro, 19 Spizzichino, 33 Marin, 34 Sadotti. All. Cristiano Scazzola

ARBITRO: Meleleo della sezione di Casarano (Ass. Salvatori di Rimini e Colinucci di Cesena)

NOTE: Serata calda terreno in perfette condizioni. Ammonito Jallow. Angoli 0-3